رؤساء لجان انتخابات الرئاسة بالحوامدية: انتظام سير العملية الانتخابية







كتب سليم على

أكد رؤسا اللجان الفرعية بدائرة الحوامدية انتظام سير العملية الانتخابية خلال الفترة الصباحية، وسط تواجد أمنى مشدد من قبل قوات الجيش والشرطة.

وأضافوا، فى تصريحات لليوم السابع، أن هناك إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين على صناديق الاقتراع، لافتين إلى حرصهم على المشاركة فى العملية الانتخابية، متوقعين زيادة الإقبال خلال الفترة المسائية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 59 مليونا و78 ألفاً و138 مصريا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

وفى الجيزة يصوت 5 ملايين و257 ألفا و734 ناخبا فى 983 لجنة فرعية بإشراف 23 لجنة عامة، و567 مركزا انتخابيا.