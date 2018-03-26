"دباغة الجلود" تطالب أعضاءها بتوقيع عقود مدابغ "الروبيكى" واستلامها







كتبت: دانه الحديدى

طالبت غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، أعضاءها من أصحاب المدابغ الذين تم تخصيص مدابغ بديلة لهم بمدينة الروبيكى، بالتوجه إلى هيئة التنمية الصناعية لتوقيع العقود الخاصة بتسليم المدابغ لهم، وذلك لسرعة استلامها وتشغيلها.

وكانت غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، خصصت الأسبوع الماضى لاستقبال شكاوى عددا من أصحاب المدابغ بمنطقة سور مجرى العيون، فيما يتعلق بالتعويض المادى أو التعويض بمدابغ بديلة بمدينة الروبيكى، وذلك ضمن المهلة التى منحتها الغرفة لأصحاب المدابغ ممن لديهم شكاوى متعلقة بالتعويضات، فى أعقاب انتهاء اللجنة المختصة بتعويضات أصحاب مدابغ مجرى العيون من أعمالها، حيث تم الاتفاق بين الغرفة واللجنة على إعادة فتح باب تلقى الشكاوى من أصحاب المدابغ لمدة أسبوع واحد فقط، خاصة مع وجود عدد من أصحاب المدابغ الذين لم ينتهوا من استيفاء الأوراق المطلوبة، للحصول على التعويضات، سواء كانت تعويضات مالية أو بمدابغ بديلة داخل مدينة الروبيكى.