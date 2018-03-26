حى غرب مدينة نصر: جميع اللجان مراقبة بالكاميرات.. وكراسى متحركة لكبار السن

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد محمد أنور، رئيس حى غرب مدينة نصر، أن جميع لجان الحى مراقبة بالكاميرات، بنسبة 100%، طبقا لتوجيها محافظ القاهرة، حرصا على سير العملية الانتخابية بشكل آمن.

وأضاف رئيس حى غرب مدينة نصر، لـ"اليوم السابع"، أن الحى أنهى استعداداته بالكامل الخاصة بتجهيز اللجان، كما وضع أعلام مصر أمام اللجان لاستقبال الناخبين، كما تم وضع مبردات مياه داخل اللجان وتوفير كراسى متحركة لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.