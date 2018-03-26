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حتى لا تبطل صوتك بالخطأ.. تعرف على النماذج الاسترشادية لبطاقات التصويت

الإثنين، 26 مارس 2018 12:19 ص
حتى لا تبطل صوتك بالخطأ.. تعرف على النماذج الاسترشادية لبطاقات التصويت شعار الهيئة الوطنية للانتخابات





كتب محمد مجدى السيسى
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يستعرض "اليوم السابع"، نماذج استرشادية لعلامات إبداء الرأى الصحيحة والباطلة، خلال التصويت فى العملية الانتخابية اليوم الإثنين، وذلك وفقاً للقواعد الإرشادية الخاصة بعملية الانتخابات الرئاسية 2018 بجمهورية مصر العربية، والتى نشرها موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

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