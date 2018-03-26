جيش الاحتلال الإسرائيلى: نظام القبة الحديدية لم يعترض صواريخ من غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: نظام القبة الحديدية لم يعترض صواريخ من غزةالإثنين، 26 مارس 2018 12:03 ص
نظام القبة الحديدية
(رويترز)
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قال الجيش الإسرائيلى، الأحد، إن نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ أطلق صواريخ ضد نيران أسلحة رشاشة مصدرها قطاع غزة، وليس ضد صواريخ أطلقها متشددون.
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلى، إن نحو 10 صواريخ من القبة الحديدية شوهدت تنطلق إلى السماء ليلا لكن لا يوجد مؤشر على أن المتشددين فى قطاع غزة أطلقوا صواريخ، وأضافت أن النيران التى رصدت كانت من مدافع رشاشة.
كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، قد ذكرت أن القبة الحديدية اعترضت عددا من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة.
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