video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 مارس 2018 12:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

جيش الاحتلال الإسرائيلى: نظام القبة الحديدية لم يعترض صواريخ من غزة

الإثنين، 26 مارس 2018 12:03 ص
جيش الاحتلال الإسرائيلى: نظام القبة الحديدية لم يعترض صواريخ من غزة نظام القبة الحديدية





(رويترز)
إضافة تعليق

قال الجيش الإسرائيلى، الأحد، إن نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ أطلق صواريخ ضد نيران أسلحة رشاشة مصدرها قطاع غزة، وليس ضد صواريخ أطلقها متشددون.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلى، إن نحو 10 صواريخ من القبة الحديدية شوهدت تنطلق إلى السماء ليلا لكن لا يوجد مؤشر على أن المتشددين فى قطاع غزة أطلقوا صواريخ، وأضافت أن النيران التى رصدت كانت من مدافع رشاشة.

كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، قد ذكرت أن القبة الحديدية اعترضت عددا من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كتائب عز الدين القسام تنشر صورا لمناوراتها الدفاعية فى قطاع غزة

طائرات إسرائيلية تلقى منشورات تحذيرية على سكان قطاع غزة

الدفاع الصاروخى الإسرائيلى يعترض عدة صواريخ انطلقت من قطاع غزة

قوات الاحتلال تطلق عدة قذائف مدفعية شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى

اسرائيل

الاحتلال

نظام القبة الحديدية

صواريخ من غزة




لا تفوتك
صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة