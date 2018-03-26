جرعة من مخدر الإستروكس تنهى حياة طالب فى أكتوبر







كتب بهجت أبو ضيف

فارق طالب الحياة عقب تعاطيه مخدر الإستروكس بإكتوبر، حيث أصيب بحالة إعياء توفى على إثرها فى الحال، وأبلغ صديقه الذى كان بصحبته قسم الشرطة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من أحد الأشخاص أفاد فيه أنه أثناء سيره بصحبة صديقه "عبد الرحمن.م" 20 سنة طالب، سقط مغشيا عليه واكتشف مفارقته الحياة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى توجه بصحبة صديقه لتعاطى مخدر الإستروكس، وفور تعاطيه أصيب بحالة إعياء فارق على إثرها الحياة فى الحال، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.