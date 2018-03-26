تعرف على مشروع تطوير عزبة حرب بالجيزة × 8 معلومات

كتب سيد الخلفاوى

تعد منطقة عزبة حرب التابعة لحى بولاق الدكرور فى محافظة الجيزة، من المناطق العشوائية الخطرة، المهدد سكانها بالموت تحت الأنقاض.

وفى السطور التالية يرصد "اليوم السابع" أهم المعلومات عن المنطقة والمشروع:

1- تقع عزبة حرب بالقرب من قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة

2- تعد المنطقة من المناطق العشوائية الخطرة المهددة بالانهيار

3- يعانى سكان المنطقة من انتشار الحشرات والأمراض بسبب ترعة تستخدم مصرف صحى

4- يقع جزء كبير من العزبة فى حرم السكة الحديد مقام على أراض دولة

5- تكفل حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية ببناء وحدات سكنية بديلة لسكان العزبة

6- نقل ما يقرب من 50 أسرة من السكان البالغ عددهم 250 أسرة لعمارتين سكنيتين تم الانتهاء من بنائهما

7- جارى بناء وحدات بديلة بمنطقة الطوابق لنقل بقية الأسر خلال عامين

8- هدمت المحافظة المنازل التى تم نقل سكانها بالوحدات البديلة