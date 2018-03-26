تعرف على مشروع تطوير عزبة حرب بالجيزة × 8 معلومات

تعرف على مشروع تطوير عزبة حرب بالجيزة × 8 معلوماتالإثنين، 26 مارس 2018 01:38 ص
اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
تعد منطقة عزبة حرب التابعة لحى بولاق الدكرور فى محافظة الجيزة، من المناطق العشوائية الخطرة، المهدد سكانها بالموت تحت الأنقاض.
وفى السطور التالية يرصد "اليوم السابع" أهم المعلومات عن المنطقة والمشروع:
1- تقع عزبة حرب بالقرب من قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة
2- تعد المنطقة من المناطق العشوائية الخطرة المهددة بالانهيار
3- يعانى سكان المنطقة من انتشار الحشرات والأمراض بسبب ترعة تستخدم مصرف صحى
4- يقع جزء كبير من العزبة فى حرم السكة الحديد مقام على أراض دولة
5- تكفل حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية ببناء وحدات سكنية بديلة لسكان العزبة
6- نقل ما يقرب من 50 أسرة من السكان البالغ عددهم 250 أسرة لعمارتين سكنيتين تم الانتهاء من بنائهما
7- جارى بناء وحدات بديلة بمنطقة الطوابق لنقل بقية الأسر خلال عامين
8- هدمت المحافظة المنازل التى تم نقل سكانها بالوحدات البديلة
إضافة تعليق
قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل
صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة