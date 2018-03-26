تعرف على تطور مشروعات البتروكيماويات فى فترة الرئيس السيسى







كتب أحمد أبو حجر

شهدت الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماماً بالغاً بصناعة البتروكيماويات والتى تُعد من الصناعات الهامة التى تحقق أعلى قيمة مضافة من الثروات البترولية خاصة الغاز الطبيعى، وذلك لتوفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية التى تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية.

وخلال الفترة الماضية تم الانتهاء من مجمعين صناعيين للبتروكيماويات بدمياط والإسكندرية وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاحهما وهما مشروعى توسعات موبكو لانتاج الأسمدة ومجمع إيثيدكو لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته بإجمالى استثمارات نحو 4 مليارات دولار، ما يدعم توفير الخامات البتروكيماوية للسوق المحلى لسد جانب من احتياجات المشروعات الصناعية التى تستخدم هذه الخامات وتصدير الفائض منها، ولاشك أن زيادة إنتاج مصر من الغاز سينعكس إيجابياً على نمو صناعة البتروكيماويات خلال المرحلة المقبلة وهو ما تسعى إليه الدولة ممثلة فى وزارة البترول للاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية.

المشروعات الجديدة الجارى والمخطط إقامتها فى مجال البتروكيماويات:

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مشروع إنتاج البروبيلين ومشتقاته (توسعات شركة سيدبك

يهدف المشروع الذى سيقام على مرحلتين الى تعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية المتمثلة فى غاز البروبان المنتج بشركة جاسكو بالإسكندرية لإنتاج 450 الف طن سنويا من البولى بروبيلين وباستثمارات تزيد على 7ر1 مليار دولار مع إمكانية إنتاج المشتقات الأخرى، ويهدف المشروع إلى تلبية جزء من الاحتياجات المحلية المتنامية من البولى بروبيلين مع توجيه حصة من الانتاج للتصدير لتوفير العملة الصعبة بما يحقق عائدا على الاقتصاد القومى.

• مصنع المطاط الصناعى " البولى بيوتادين " داخل مجمع الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته " إيثيدكو " بالأسكندرية :

بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 100 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 36 ألف طن من المطاط الصناعى " البولى بيوتادين " والذى يعتمد على توافر منتج البيوتادين من مجمع ايثيدكو كمدخلات انتاج والذى يتم تصديره حالياً حيث سيساهم فى سد احتياج السوق المحلى من هذا المنتج الذى تقوم عليه العديد من الصناعات التكميلية الهامة مثل إطارات السيارات وسيور الحركة والسجاد وصناعة البولى ستيرين والعديد من الصناعات المختلفة بالإضافة الى تصدير جزء من المنتج خاصة الى مناطق آسيا والمحيط الهادى لتوفير النقد الأجنبى .

• مشروع إنتاج الأمونيا ومشتقاتها (شركة أنربك)

يهدف المشروع إلى الاستفادة من كميات الهيدروجين المنتجة حاليا والمخطط إنتاجها لشركة انربك والتى تقدر بنحو 50 الف طن سنويا لإنتاج الأمونيا كمرحلة أولى ومشتقاتها كمرحلة لاحقة لإنتاج حوالى 160 ألف طن سنوياً من مادة الأمونيا كمرحلة أولى باستثمارات تقديرية 175 مليون دولار، وبهدف رفع القيمة المضافة وتحسين اقتصاديات المشروع سيتم تنفيذ هذا المشروع بالتكامل مع مشروع إنتاج سماد كبريتات الأمونيا ( مرحلة ثانية ) باستثمارات 37 مليون جنيه (1ر2 مليون دولار بالإضافة إلى 5ر5 مليون جنيه)، ومن المخطط بدء الإنتاج فى أغسطس عام 2019.

• مشروع إنتاج الميثانول لإنتاج الفورمالدهايد ومشتقاته (شركة السويس لمشتقات الميثانول )

يهدف المشروع إلى إنتاج مادة الفورمالدهايد ومشتقاته اعتماداً على منتج الميثانول ومادة اليوريا والمنتجين بتسهيلات شركتى ايميثانكس وموبكو فى دمياط وتقدر التكلفة الاستثمارية بـحوالى 50 مليون دولار، ومن المخطط بدء التشغيل فى عام 2019 وسيتم استخدام منتجات المشروع فى صناعة سماد اليوريا وتحسين مواصفات الخرسانة الجاهزة من خلال تقليل كمية المياه التى تحتاجها، ذلك بهدف تلبية جزء من الطلب المحلى لشركات الأسمدة وتصدير الفائض.

• مشروع إنتاج الألواح الخشبية باستغلال المخلفات الزراعية بكفر الشيخ

يهدف المشروع الذى يقام بمطوبس فى كفر الشيخ الى إنتاج الراتنجات ( المواد اللاصقة ) اللازمة لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) بالاستفادة من المخلفات الزراعية (قش الأرز) بهدف تلبية جانب من احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض بطاقة 120 الف متر مكعب سنويا من الالواح الخشبية متوسطة الكثافة بالإضافة الى انتاج 12 ألف طن سنوياً من الراتنجات اللازمة للعملية الإنتاجية واستخدامها فى انتاج الأخشاب متوسطة الكثافة وسيقام المشروع بتكلفة 79 مليون يورو، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع فى عام 2019، ويعد هذا المشروع أحد أهم المشاريع من الناحية البيئية والاقتصادية والاجتماعية .

• مشروع المرحلة الثانية لزيادة استخلاص الايثان من مجمع غازات الصحراء الغربية

يهدف المشروع الى انتاج حوالى 175 مليون طن سنوياً من خليط الايثان/بروبان وبتكلفة استثمارية 90 مليون دولار .

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مجمع مصرى يابانى للتكرير والبتروكيماويات بمحور قناة السويس

• دراسة إقامة مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات بمحور قناة السويس بالتعاون مع الجانب اليابانى لإقامة المشروع بالمنطقة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس وهو المجمع الوحيد الذى يتم العمل على تنميته بالمنطقة بالتعاون بين الشركة وهيئة البترول وشركة تويوتا تسوشو اليابانية المتخصصة عالمياً فى إقامة مثل تلك المشروعات العملاقة، وقد تم الانتهاء من الدراسة المبدئية للمشروع .