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تعرف على الإجراءات التى يتبعها القضاة خلال ساعة الراحة أثناء الاقتراع

الإثنين، 26 مارس 2018 07:30 ص
تعرف على الإجراءات التى يتبعها القضاة خلال ساعة الراحة أثناء الاقتراع انتخابات الرئاسة - أرشيفية





كتبت هدى أبو بكر
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حددت الهيئة الوطنية للانتخابات فى قرارها رقم ( 24 ) لسنة 2018، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة فى اللجان الفرعية فى الانتخابات الرئاسية، عددا من الإجراءات الواجب اتباعها من قبل القضاة خلال ساعة الراحة، والتى يتم فيها التوقف عن التصويت مؤقتا لمدة ساعة تبدأ من الساعة الثالثة مساء حتى الساعة الرابعة مساء، وهذه الإجراءات هى:

 1-  أن يقوم رئيس اللجنة بغلق مقرها بقفل تأمينى بعد التأكد من سلامة غلق نوافذ وباب مقر اللجنة وغلق فتحة كل صندوق من صناديق الاقتراع المستخدمة بالقفل البلاستيكى واثبات رقمه فى النموذج رقم ( 14 ) انتخابات رئاسية.

 2 - يتم التحفظ على باقى أوراق ومتعلقات اللجنة بالوسيلة التى يراها رئيسها لحين انتهاء ساعة الراحة.

3 - يحظر على رئيس اللجنة أو أى من أعضائها مغادرة محيط المركز الانتخابى تحت أى ظرف خلال ساعة الراحة.

4 - يتم فتح اللجنة بعد انتهاء فترة الراحة والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات وتثبت الإجراءات فى المحضر المعد لذلك، ويستأنف التصويت.

 

 

 


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الهيئة الوطنية للانتخابات

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