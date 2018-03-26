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الإثنين، 26 مارس 2018 09:36 ص
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تعرف على آراء المذاهب الأربعة فى من صام تطوعًا ثم أفسد صيامه

الإثنين، 26 مارس 2018 08:00 ص
تعرف على آراء المذاهب الأربعة فى من صام تطوعًا ثم أفسد صيامه مجمع البحوث الإسلامية - أرشيفية





كتب لؤى على
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ما حكم من شرع فى صيام تطوع ثم أفسده؟.. سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية، حيث استعرضت آراء المذاهب الأربعة كالآتى: 
 

1- الشافعية والحنابلة:

يرون عدم وجوب القضاء ولكن يستحب ذلك .
 

2- الأحناف:

يرون وجوب القضاء.
 

3- المالكية:

يرون فرضية القضاء إذا تعمد إفساده ويستثنى من ذلك من صام تطوعا ثم أمره أحد والديه بالفطر شفقة عليه فيجوز له الفطر ولا قضاء عليه.
 

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مجمع البحوث الاسلامية

لجنة الفتوى

الازهر الشريف

الصيام




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