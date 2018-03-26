تعرف على آراء المذاهب الأربعة فى من صام تطوعًا ثم أفسد صيامه

تعرف على آراء المذاهب الأربعة فى من صام تطوعًا ثم أفسد صيامهالإثنين، 26 مارس 2018 08:00 ص
مجمع البحوث الإسلامية - أرشيفية
كتب لؤى على
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ما حكم من شرع فى صيام تطوع ثم أفسده؟.. سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية، حيث استعرضت آراء المذاهب الأربعة كالآتى:
1- الشافعية والحنابلة:يرون عدم وجوب القضاء ولكن يستحب ذلك .
2- الأحناف:يرون وجوب القضاء.
3- المالكية:يرون فرضية القضاء إذا تعمد إفساده ويستثنى من ذلك من صام تطوعا ثم أمره أحد والديه بالفطر شفقة عليه فيجوز له الفطر ولا قضاء عليه.
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