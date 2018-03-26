تعرف على آراء المذاهب الأربعة فى من صام تطوعًا ثم أفسد صيامه







كتب لؤى على

ما حكم من شرع فى صيام تطوع ثم أفسده؟.. سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية، حيث استعرضت آراء المذاهب الأربعة كالآتى:

1- الشافعية والحنابلة: يرون عدم وجوب القضاء ولكن يستحب ذلك .

2- الأحناف: يرون وجوب القضاء.