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تركى آل الشيخ: قبلة على رأس قواتنا المسلحة وأبطالنا فى الدفاع الجوى السعودى

الإثنين، 26 مارس 2018 11:48 م
تركى آل الشيخ: قبلة على رأس قواتنا المسلحة وأبطالنا فى الدفاع الجوى السعودى تركى آل الشيخ





كتب هيثم سلامة
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أشاد تركى آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم، برجال الدفاع الجوى للمملكة العربية السعودية، بعد التصدى أمس للصواريخ الباليسية لمليشيات الحوثى اليمنية المدعومة من إيران التى استهدفت بعض المدن السعودية.

 

وكتب تركى آل الشيخ، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "قبلة على رأس كل منتسب لقواتنا المسلحة ولأبطالنا فى الدفاع الجوى السعودى.. سنقهرهم وننتصر بإذن الله".

 

تركى آل الشيخ
تركى آل الشيخ

 


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