بعثة الاتحاد الإفريقى تتفقد 7 لجان اقتراع وتشيد بنزاهة العملية الانتخابية







كتب - أحمد جمعة

تفقدت بعثة الاتحاد الإفريقى، برئاسة عبد الله ديوب وزير الشئون الخارجية السابق لجمهورية مالى، 7 لجان اقتراع انتخابية لمتابعة سير عملية التصويت فى الانتخابات.

وأشادت بعثة الاتحاد الإفريقى، بسهولة ويسر عملية التصويت فى لجان الاقتراع، معربا عن ارتياحه من النزاهة التى شهدتها لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الوفد لمس صورة إيجابية خلال تفقده للجان التى زارها منذ صباح اليوم.

واحتشد عدد كبير من المواطنين المصريين أمام لجان الاقتراع منذ التاسعة صباح اليوم، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وشهدت اللجان حضور لافت للسيدات وكبار السن.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.