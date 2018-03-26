بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين فى اليمن







(أ ف ب)

دعت بريطانيا إيران إلى "الكف عن إرسال أسلحة" إلى المتمردين الحوثيين فى اليمن واستخدام نفوذها بدلا من ذلك فى سبيل إنهاء النزاع الدائر فى هذا البلد.

وقال وزيرا الخارجية والتنمية الدولية بوريس جونسون وبينى موردونت فى بيان مشترك بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على بدء التحالف العربى بقيادة السعودية تدخله العسكرى ضد المتمردين فى اليمن إنه "إذا كانت إيران صادقة فى التزامها دعم الحل السياسى فى اليمن - كما صرحت بذلك علناً - فعليها التوقف عن إرسال أسلحة تطيل أمد الصراع وتذكى التوترات الاقليمية وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

وأضاف الوزيران فى بيانهما: "نحن نتساءل لماذا تنفق إيران عائدات كبيرة فى بلد لا تربطها به صلات أو مصالح تاريخية حقيقية، بدلا من أن تستخدم نفوذها لإنهاء النزاع لما فيه مصلحة الشعب اليمني".