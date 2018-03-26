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بريطانيا تدعو الأمم المتحدة للتحقيق فى مصدر صواريخ الحوثيين ضد السعودية

الإثنين، 26 مارس 2018 07:28 م
بريطانيا تدعو الأمم المتحدة للتحقيق فى مصدر صواريخ الحوثيين ضد السعودية بوريس جونسون وزير الخارجية البريطانى





أ ش أ
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دعت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، الأمم المتحدة للتحقيق فى كيفية وصول الصواريخ التى أطلقها الحوثيون على المملكة العربية السعودية أمس إلى اليمن فى مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخارجية البريطايني، بوريس جونسون، فى بيان صحفى، الاثنين، إنه فجع بإطلاق الحوثيين لعدة صواريخ على السعودية أمس، والتى هددت مناطق مدنية وتسببت فى وفاة شخص واحد على الأقل.

وقدم جوسون، عزاءه لأسر القتلى والجرحى، مضيفا بناء على تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الأخير، ندعو الأمم المتحدة للتحقيق فى كيفية العثور على هذه الصواريخ الأخيرة فى اليمن فى انتهاك لقرارات مجلس الأمن.

وجدد الوزير وقوف بلاده بجانب المملكة العربية السعودية فى وجه التهديدات الأمنية التى تواجهها، مطالبا من يقف وراء هذه الأعمال الخطيرة والمستفزة بالتوقف عنها فورا، مشددا أهمية العودة إلى الحوار السياسى لضمان إنهاء الصراع من أجل صالح الشعب اليمنى وضمان أمن المنطقة.

 

 


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