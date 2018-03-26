باكستان تدين الهجمات الصاروخية الحوثية على الأراضى السعودية







إسلام آباد (أ ش أ)

أدانت باكستان اليوم الاثنين، هجمات الحوثيين الصاروخية التى استهدفت أراضى المملكة العربية السعودية.

وأكدت الخارجية الباكستانية - فى بيان أوردته قناة "جيو نيوز" الباكستانية - دعم إسلام آباد الكامل، وتضامنها مع القيادة والحكومة والشعب السعودى ضد أى تهديد لسلامة أراضى المملكة والحرمين الشريفين.

من جانبه، أدان وزير الخارجية الباكستانى خواجة آصف - فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - الهجمات الحوثية الإرهابية على أراضى المملكة العربية السعودية، وأكد التزام بلاده بالحفاظ على سيادة وسلامة أراضى المملكة.

وكانت قيادة التحالف العربى قد أعلنت أمس الأحد، أن قوات الدفاع الجوى السعودية اعترضت ودمرت 7 صواريخ أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية.