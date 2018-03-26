انتخابات الرئاسة 2018.. مسنون وشباب يدلون بأصواتهم فى الاتحاد القومى النموذجى

توافد عدد من المسنين والشباب للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم فى لجان مدرسة الاتحاد القومى النموذجى

التابعة لمنطقة قصر النيل، حيث وقف عدد من الشباب فى صفين أمام أبواب المدرسة فى حالة نظام للدخول، وذلك فى أولى أيام الانتخابات الرئاسية اليوم.



وضمت المدرسة ثلاث لجان للرجال وسط تامين امنى وحراسة مشددة بالخارج والداخل لبث روح من الأمان والطمأنينة وسط الناخبين والمحافظة على حالة الهدوء العامة.



فيما تعالت أصوات الدى جى الذى اصطف أمام لجان المدرسة بالخارج لبث بعض الاغانى المصرية فى حب الوطن ووضع البعض لوحة لحث المواطنين على المشاركة الانتخابية، كما شاركت بعض الفتيات الشابات تطوعا فى مساعدة الناخبين على الإدلاء بأصواتهم خاصة كبار السن واصطف بعضهن أمام الأبواب للترحيب بالناخبين ممسكين بالإعلام المصرية.