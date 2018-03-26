انتخابات الرئاسة 2018.. رئيس البريد يُدلى بصوته ويدعو 50 ألف موظف للمشاركة







كتبت: هبة السيد

أدلى عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد اليوم الإثنين بصوته فى الانتخابات الرئاسية وذلك بمقر لجنته الانتخابية.

قال عصام الصغير رئيس البريد، فى تصريحات له أن المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطنى ولابد من مشاركة الجميع فيها لاستكمال مسيرة التقدم فى مصر ولابد من عدم الانصياع إلى الدعوات المغرضة التى تدعو إلى مقاطعة الانتخابات والعزوف عنها لان ذلك يعد خيانة للأمانة التى يتحملها كل مواطن تجاه بلده.

كما دعا رئيس البريد جميع العاملين بالبريد المصرى البالغ عددهم 50 ألف موظف للمشاركة فى العملية الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية كمواطنين فى دولة عصرية تتقدم سياسيا واقتصاديا.

وصرح عصام الصغير أنه اعطى صوته للرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والاستقرار بالإضافة إلى دعم خطوات الرئيس فى التحركات الداخلية والخارجية وإنجازاته التى تتعاظم وتزداد يوماً بعد يوم على أرض الواقع من أجل وضع مصر فى مصاف الدول الكبرى والمتقدمة.