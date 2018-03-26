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انتخابات الرئاسة 2018.. المنسق العام لحملة السيسي يدلى بصوته فى مصر الجديدة

الإثنين، 26 مارس 2018 11:35 ص
انتخابات الرئاسة 2018.. المنسق العام لحملة السيسي يدلى بصوته فى مصر الجديدة محمود كارم





كتبت إيمان على
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أدلى السفير محمود كارم، المنسق العام للحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسى، بصوته للانتخابات الرئاسية 2018 فى لجنة مدرسة فاطمة عنان بمصر الجديدة.

 

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.


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