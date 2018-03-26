اليوم.. وزير القوى العاملة يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة بمدينة نصر







كتب محمود راغب

يدلى وزير القوى العاملة ، محمد سعفان ظهر اليوم الإثنين، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2018، بمقر لجنة مدرسة الشهيد ملازم أول محمد أشرف عبد الفتاح الإعدادية، سابقا "المدرسة التجريبية الموحدة الإعدادية " بمدينة نصر.

ووجه الوزير، رسالة لشعب وعمال مصر بمناسبة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصر تمر بمرحلة حاسمه فى تاريخها، وهى الانتخابات الرئاسية 2018 مما يتطلب منا جميعا أن نرسم صورة حقيقة عن مصر أمام كل دول العالم، ونبرز دور المواطن والشعب المصري في القدرة على اتخاذ خطوات للتنمية للنهوض بمصر، مشددا علي ان ذلك لن يتأتى إلا إذا كنا قادرين أن نؤكد للعالم بأن الموطن والشعب المصري قادر على ذلك.

وقال: إن القوات المسلحة والشرطة المصرية، في سيناء الحبيبة تثأر للشهداء، وتحافظ على سلامة وأمن مصر ، مشيراً إلى أنه يجب أن نرد على الإرهاب الاسود- الذي ينادي بمقاطعة الانتخابات- ردا حاسماً بأن يثبت المواطن للعالم كله بأنه قادر ومشارك وموجود، وأن يرسم صورة حقيقية حتى نعيد حق الشهداء مثل "منسي ، ومغربي ، والشبراوي ".

وأشار إلي أنه يجب أن نقدم للعالم كله صورة حقيقة عن مصر، تؤكد أن المواطن والشعب المصري هو صاحب الحق الأول في رسم كل الخطوات التي تسعى لتنمية دولته الحبيبة .

واختتم الوزير رسالته مردداً " تحيا مصر ..تحيا مصر .. تحيا مصر" .

ومن ناحية أخري بدأت غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة التي شكلها الوزير ، خلال فترة الانتخابات الرئاسية عملها من صباح اليوم وحتي الانتهاء من الانتخابات في مساء 28 مارس الجاري.

وقال الوزير : إن جميع مديريات القوى العاملة علي مستوي 27 محافظة شكلت مجموعات عمل بمقر كل مديرية خلال فترة الانتخابات الرئاسية ، منذ بدء عمل اللجان الانتخابية حتى إغلاقها، لتذليل أية عقبات أمام الناخبين من العاملين بمختلف المنشآت والمصانع والمتابعة اليومية مع غرفة العمليات المركزية بالديوان.

وأوضح "سعفان"، أن كل مجموعة عمل تتشكل برئاسة مدير المديرية، وتضم فريق عمل معاون له .

وأعطي الوزير تعليمات بخروج موظفي الوزارة للتصويت في الانتخابات الرئاسية اليوم و وغدا وبعد غد، بالتناوب على ثلاث مجموعات ، حتى يتسنى لهم ممارسة حقهم الانتخابي في مقر لجانهم الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم، مضيفاً أن ذلك يأتي حرصًا من الوزارة على نجاح العملية الانتخابية، وإعطاء الحق للمواطنين كافة للحصول على فرصة المشاركة في الانتخابات.