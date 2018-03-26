الوطنية للانتخابات: القاهرة الأعلى تصويتا.. وإقبال كثيف بالعاصمة الإدارية

الوطنية للانتخابات: القاهرة الأعلى تصويتا.. وإقبال كثيف بالعاصمة الإداريةالإثنين، 26 مارس 2018 09:56 م
المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب هدى أبو بكر - محسن البديوى
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أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية وشمال سيناء، على الترتيب، كانت الأعلى تصويتًا فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية.
وقال "الشريف" خلال مؤتمر صحفى، لمتابعة سير اليوم الأول لعملية الانتخابات الرئاسية، إنه لم يكن هناك شكاوى معينة تعيق العملية الانتخابية، وكان هناك إقبال كثيف فى اللجان التى خصصت فى العاصمة الإدارية الجديدة وبعض المدن الأخرى، لافتاً إلى أنه تم إنشاء لجان فى العاصمة الإدارية.
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