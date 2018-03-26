"الوطنية للانتخابات": الفنان حسين فهمى لم يدل بصوته فى الإمارات

"الوطنية للانتخابات": الفنان حسين فهمى لم يدل بصوته فى الإماراتالإثنين، 26 مارس 2018 09:59 م
حسين فهمى
كتب هدى أبو بكر - إبراهيم حسان
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قال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة العمليات تتعامل بشكل فورى مع جميع الشكاوى أو الملاحظات التى ترد إليها.
وأضاف الشريف، خلال مؤتمر صحفى بعد انتهاء اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، أن الفنان حسين فهمى لم يدل بصوته فى دولة الإمارات كما ظهر فى الصور التى خرجت عند انطلاق الانتخابات فى الخارج، بل كان فى زيارة للسفير هناك، لكنه أدلى بصوته اليوم داخل مصر، مؤكدا أن تصويت المواطن فى الانتخابات الرئاسية مرتين "أمر مستحيل".
وأوضح المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة على علم تام بمن صوت فى الخارج بالانتخابات الرئاسية، وأرسلت الكشوف إلى اللجان الفرعية بمن أدلوا بأصواتهم هناك.
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