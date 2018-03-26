النشرة المرورية..سيولة بمحاور القاهرة وسط انتشار الخدمات بالطرق المؤدية للجان الانتخابات







كتب عبد الرحمن سيد

شهدت الشوارع والميادين والطرق الرئيسية بمحافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، انتظام المرور وانسياب حركة السيارات بكافة الطرق، وسط انتشار رجال المرور بكافة الطرق المؤدية للجان الانتخابية فى أول أيام مارثون الانتخابات الرئاسية.

وظهر انسياب فى حركة السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءا من المعادى وصولا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وأمام القادم من ميدان المؤسسة وحتى ميدان عبد المنعم رياض وسط تعزيز انتشار الخدمات لتسهيل وصول الناخبين للجان.

كما انتظمت حركة السيارات بميدانى روكسى ورابعة وطريق الأوتوستراد، ومناطق غلق الإشارات فى الميادين الرئيسية فى العاصمة، كما انتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشارعى الجيزة والنيل السياحى وفيصل و الهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق لتسهيل الوصول للمقار الانتخابية.

فيما شهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة مرورية، وانتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان وكوبرى قصر النيل وشارع قصر العينى، بالإضافة إلى انتشار أفراد وأمناء شرطة الإدارة العامة لمرور القاهرة على المداخل والشوارع الرئيسية، لتسهيل حركة السيارات مع انتشار الأوناش لرفع أى معوقات بالطرق المؤدية للجان الانتخابية.