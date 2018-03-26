المعمل الجنائى يفحص الأدلة الجنائية لكشف تفاصيل حريق محكمة الصف







كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال المعمل الجنائى بالجيزة، على فحص الأدلة الجنائية التى تم جمعها من موقع الحريق الذى نشب داخل غرفة حفظ القضايا بمحكمة الصف بجنوب الجيزة، تنفيذاً لأمر النيابة العامة بفحص الأدلة وكتابة تقرير وافً عنها وإفادتها به، للوقوف حول ظروف وملابسات الواقعة، المتورط فيها -وفقاً للتحريات- 6 متهيمن بينهم محامً.

كشفت تحريات الرائد مروان الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة الصف، أن محاميا قدم توكيلا مزورا فى قضية متداولة أمام المحكمة، وعندما اكتشف محامى الخصم الواقعة، قدم للمحكمة ما يفيد التزوير، حيث قرر المحامى المتزور التخلص من القضية بحرق غرفة حفظ القضايا المستأنفة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن المحامى المتهم استعان بعامل تنظيف أحذية، وطلب منه حرق غرفة حفظ القضايا مقابل مبلغ 15 ألف جنيه، حيث استعان عامل الأحذية بـ4 أشخاص آخرين لمساعدته فى ارتكاب الواقعة، وتسللوا إلى المحكمة بالقفز من أعلى السور، وأشعلوا النار بالغرفة وفروا هاربين.

وبإعداد كمين للمتهمين تم القبض عليهم، وبمواجهتهم أمام العقيد محمد عبد الشكور مفتش المباحث الجنائية اعترفوا بارتكاب الجريمة، وذكر مصدر أمنى أن القضية الخاصة بالمحامى المتهم، والتى تحتوى على توكيل مزور لم تتعرض للحرق، وتم التحفظ عليها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.