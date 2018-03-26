video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 مارس 2018 02:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المصرية لمساعدة الأحداث: خفض سن الطفولة يتعارض مع التزامات مصر الدولية

الإثنين، 26 مارس 2018 02:00 ص
المصرية لمساعدة الأحداث: خفض سن الطفولة يتعارض مع التزامات مصر الدولية أطفال أحداث - أرشيفية





كتب محمد محسوب
إضافة تعليق

أكد محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، أن المادة 80 من الدستور المصرى حددت سن الطفولة بـ18 عاما، كما أنه قبل العمل بالدستور المعدل فى عام 2014 وقعت مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والعالم أجمع عمل لأكثر من 70 عاما للاتفاق على وثيقة خاصة بحقوق الطفل، وكان من أهم بنود تلك الوثيقة أن يحدد سن الطفولة بـ18 عاما وهو بإجماع من علماء الدين والنفس والاجتماع، حيث إنه عند الانتقال من سن الطفولة للشباب هو 18 عاما.

وأوضح "البدوى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تغيير سن الطفولة يتعارض مع التزامات مصر الدولية، مؤكدا أن مصر تلتزم اتفاقياتها الدولية، كما أن قانون الطفل 12 لعام 1996 المعدل بقانون 126 لسنة 2008 نص على أن عمر الطفل حتى 18 عاما.

وأشار، إلى أنه من الممكن أن يتم التعامل مع الأمر بخصوص الأطفال الذين يرتكبون جريمة وهم فى سن أكبر من 15 عاما وأقل من 18 عاما، حيث من الممكن مراقبتهم بعد الخروج من السجن، مؤكدا فى الوقت ذاته على ضرورة وجود تعديل تشريعى فيما يخص الجرائم التى يرتكبها الأطفال فى سن من 15 إلى 18 عاما، موضحا أنه من المستحيل أن تصل العقوبة إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، لأن المشرع يقول إن هذا طفل وفى كل الأحوال ينظر له على أساس أنه مجنى عليه وليس جانيا لأنه ينظر بنظرة أبعد وهو أن لديه فكرا ضيقا وخبرات متواضعة وظروف محيطة، بالإضافة إلى تقصير أهليته فى حقه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"جرائم الأطفال سرقة واغتصاب ومخدرات".. طفلان يغتصبان فتاة بعد مشاهدة فيلم جنسى.. و7 صغار يشكلون عصابة.. و3 أحكام بالحبس لقُاصرين فى يناير الماضى لاتجارهم بالمخدرات..وقانونى: يحاكمون بشكل يمنع اختلاطهم بالمجرمين

محمود عبد الراضى يتحدث عن "جرائم أطفال الحدث" فى "سر الحادثة"

خبير جنائى: جرائم الأطفال عنوان للتفسخ الاجتماعى

المصرية لمساعدة الأحداث

اوليكس

اخبار الحوادث

جريمة قتل

قتل شاب اوليكس

قتل طالب هندسة

التسوق الالكتروني




لا تفوتك
صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة