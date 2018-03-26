اللجنة الإعلامية بنادى القضاة: لم نتلق أى شكاوى خلال الانتخابات الرئاسية

اللجنة الإعلامية بنادى القضاة: لم نتلق أى شكاوى خلال الانتخابات الرئاسيةالإثنين، 26 مارس 2018 09:09 م
الانتخابات الرئاسية
كتب إبراهيم حسان
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أكد المستشار رضا محمود السيد، رئيس اللجنة الإعلامية بنادى قضاة مصر، عدم مواجهة أى مشكلات حتى الآن خلال متابعة الانتخابات الرئاسية، فيما وجه الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، لدورهم فى تأمين العملية الانتخابية.
وقال السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، مع المحامى الدولى الإعلامى خالد أبو بكر، إن التنظيم للانتخابات الرئاسية جيد جدا، كما أن الإقبال كبير، داعيا كل المصريين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية ووصفها بـ"المحفل العظيم".
وأضاف رئيس اللجنة الإعلامية بنادى قضاة مصر، أن اللجنة منعقدة على مدار الثلاثة أيام بشكل دائم، لحين انتهاء الفرز.
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