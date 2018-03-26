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الكويت تُدين الهجمات الصاروخية للحوثيين على العاصمة السعودية

الإثنين، 26 مارس 2018 05:35 ص
الكويت تُدين الهجمات الصاروخية للحوثيين على العاصمة السعودية الملك سلمان وأمير الكويت





وكالات
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أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها للهجمات الصاروخية التى استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكدةً وقوفها التام إلى جانب المملكة.

وقال مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية الكويتية إن دولة الكويت وقد تابعت باستياء واستنكار بالغين أنباء الهجمات الصاروخية التى استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة وروعت الآمنين فيها تؤكد إدانتها ورفضها التام لتلك الهجمات الصاروخية التى تعبر عن تعنت جماعة الحوثيين ورفضهم للسلام وإرادة المجتمع الدولى بوضع حد للصراع الدائر فى اليمن وتقويضهم لكل فرص السلام والمساعى الهادفة لتحقيقه.

وطالب المصدر المجتمع الدولى لا سيما مجلس الأمن بالتحرك الفورى لوضع حد لاستمرار تلك الهجمات، مضيفًا أن هذه الممارسات لن تنال من عزم الأشقاء فى المملكة العربية السعودية فى الدفاع عن أمنهم واستقرارهم والحفاظ على أرواح مواطنيهم.

وأكد المصدر وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، داعيًا الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه.

 


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