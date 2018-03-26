"العامة للبترول" تنظم 22 رحلة لنقل العاملين بها من القاهرة للتصويت برأس غارب







كتب أحمد أبو حجر

أعلن الدكتور محسن النوبى رئيس الشركة العامة للبترول- إحدى شركات قطاع البترول- عن تنظيم 22 رحلة لنقل العاملين بالشركة إلى مقاراتهم الانتخابية بالصحراء الشرقية بمدينة رأس غارب، بسبب نقل اللجان الانتخابية لهم إلى محافظة البحر الأحمر.

وتستمر رحلات نقل العاملين بالشركة على مدار الأيام الثلاثة للانتخابات الرئاسية، حيث من المقرر تنظيم 4 رحلات اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء أيضا، فيما يزيد العدد إلى 14 رحلة فى اليوم الثالث والأخير من الانتخابات .

وكانت اللجان الانتخابية للعديد من العاملين بالشركة العامة للبترول قد تم نقلها عن طريق الخطأ من القاهرة إلى حقول الشركة بالصحراء الشرقية بمدينة رأس غارب.

وظهرت المشكلة خلال الأيام القليلة الماضية مع بدء العشرات من العاملين بالشركة العامة للبترول فى الاستعلام عن لجانهم الانتخابية إلا أنهم فوجئوا بوجود أسمائهم داخل اللجان الانتخابية التابعة لمحافظة البحر الأحمر قسم رأس غارب، وفشلت كل الجهود لتصحيح هذا الخطأ.

ويتنافس فى هذه الانتخابات كلا من المرشحين عبد الفتاح السيسى، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويدلى الناخبون داخل مصر بأصواتهم فى أكثر من 13 ألف لجنة فرعية على مستوى البلاد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء .

وكان تصويت المصريين فى الخارج استمر ثلاثة أيام أيضا خلال الأسبوع الماضى.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إن نحو 59 مليونا يحق لهم التصويت فى هذه الانتخابات.