الطفطف ينقل ناخبى كفر الشيخ للجان على إيقاع الأغانى الوطنية (صور)







كفر الشيخ - محمد سليمان

فى مشهد يحدث للمرة الأولى بالانتخابات، ظهر الطفطف فى شوارع كفر الشيخ، كوسيلة لنقل المواطنين للجان الانتخابات الرئاسية التى بدأت اليوم وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

ومع انطلاق التصويت فى التاسعة من صباح اليوم، بدأ الطفطف نقل أعضاء بيت العائلة المصرية، وسط أجواء من المشاركة الحاشدة وإذاعة الأغانى الوطنية فى محيط اللجان الانتخابية.

وفى هذا الإطار، قال أشرف صحصاح، المسؤول الإعلامى لبيت العائلة المصرية بمحافظة كفر الشيخ، إن بيت العائلة برئاسة القمص بطرس بطرس بسطاروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبرارى، والشيخ أشرف النجار رئيس المنطقة الأزهرية، سيطوف على لجان الانتخابات لتفقد سير العملية الانتخابية وحشد المواطنين للمشاركة.

وأضاف "صحصاح"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الانتخابات الحالية احتفالية جميلة فى حب مصر، وليست مجرد عملية انتخابية لاختيار رئيس فقط، مشددا على أن لجان الانتخابات تشهد إقبالا حاشدا من الناخبين فى أرجاء المحافظة.

يذكر أن عدد من يحق لهم التصويت فى كفر الشيخ يبلغ مليونين و118 ألفا و991 ناخبا، موزعين على 14 لجنة عامة، و525 مركزا انتخابيا تشمل 582 لجنة فرعية، ويشرف عليها 597 قاضيا، بينما يبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى أرجاء مصر 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا، يعاونهم 110 آلاف موظف.