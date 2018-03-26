السيطرة على حريق فى سيارة مواد بترولية بمحطة بنزين شرق السكة الحديد بالأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدينة بمحافظة الأقصر، منذ قليل، في السيطرة علي حريق نشب في سيارة مواد بترولية حارقة فى محطة بنزين بمنطقة السواقى شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بنشوب النيران فى سيارة مواد بترولية خلال تفريغها حمولة داخل محطة بنزين بمنطقة السواقي شرق السكة الحديد، وإلتهمت السيارة وعدد من السيارات والمباني بالمناطق المجاورة لمحطة البنزين، فإنتقل على الفور لموقع الحريق برفقة كل من العميد محمد صلاح مدير مرور الأقصر، وعدد من قيادات المديرية علي رأس قوة ضمت 10 سيارات إطفاء و5 سيارات إسعاف.

وتبين من خلال السيطرة على النيران، أن شرارة لهب إندلعت داخل السيارة خلال تفريغ حمولتها داخل محطة البنزين، فإشتغلت فيها النيران وإلتهمت السيارة بالكامل، قبل هروب قائدها من الموت المحقق، وتوجه لموقع الحريق كل من اللواء عصام الحملى مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد، ومحمد بدر محافظ الأقصر، وتمت السيطرة علي النيران دون مصابين او خسائر فى الأرواح، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.