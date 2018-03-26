السيطرة على حريق بشقة سكنية فى القليوبية دون خسائر بشرية



وكان اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بنشوب حريق فى شقة بمدينة طوخ ، تم الدفع بسيارات إطفاء إخماد الحريق، دون خسائر بشرية ومنع امتدادهللأماكن المجاورة، وتولت النيابة التحقيق.

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب بشقة بطوخ، دون خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.