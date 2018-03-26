السيسى ومحمد صلاح فى لافتة واحدة بيد سيدة تدلى بصوتها بمصر الجديدة

السيسى ومحمد صلاح فى لافتة واحدة بيد سيدة تدلى بصوتها بمصر الجديدةالإثنين، 26 مارس 2018 10:46 ص
سيدة ترفع لافتو "بنحبك يا سيسي"
كتب محمد مجدى السيسى - محمود راغب
إضافة تعليق
أدلت السيدة هدى محمد عبد الجواد بصوتها في مدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة بمنطقة مصر الجديدة، فى الانتخابات الرئاسية مرتدية علم مصر رافعة لافتة مكتوب عليها: "بحبك يا سيسى من قلب أختك الحاجة هدى، مليش غيرك بعد ربنا، عايزة أقابلك وأكلمك علشان إنت بتاع الغلابة.. وكمان بحبك يا صلاح يا رافع راس مصر وشعبها لفوق، مبروك عليك جائزة أحسن لاعب فى أفريقيا وعقبال كأس العالم".
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.
فيما يبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
إضافة تعليق
رموز السياسة والإعلام بحفل السفارة السعودية احتفاءً بـ"أحمد قطان".. وزير الدولة للشئون الأفريقية بعد انتهاء عمله سفيرا بالقاهرة: لم أشعر بالخوف فى مصر لثقتى فى جيشها.. وتكريم الرئيس السيسى أفضل ما أختم به عملى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة