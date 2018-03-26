السيسى ومحمد صلاح فى لافتة واحدة بيد سيدة تدلى بصوتها بمصر الجديدة







كتب محمد مجدى السيسى - محمود راغب

أدلت السيدة هدى محمد عبد الجواد بصوتها في مدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة بمنطقة مصر الجديدة، فى الانتخابات الرئاسية مرتدية علم مصر رافعة لافتة مكتوب عليها: "بحبك يا سيسى من قلب أختك الحاجة هدى، مليش غيرك بعد ربنا، عايزة أقابلك وأكلمك علشان إنت بتاع الغلابة.. وكمان بحبك يا صلاح يا رافع راس مصر وشعبها لفوق، مبروك عليك جائزة أحسن لاعب فى أفريقيا وعقبال كأس العالم".