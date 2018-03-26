الرئاسة الفلسطينية تدين إطلاق صواريخ باليستية حوثية تجاه الرياض







رام الله (أ ش أ)

أدانت الرئاسة الفلسطينية، المحاولة الآثمة، التى قامت بها جماعة الحوثى لإطلاق صواريخ باليستية، تجاه العاصمة السعودية الرياض.

وأكدت الرئاسة - فى بيان صادر عنها اليوم الاثنين - وقوف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والشعب الفلسطينى إلى جانب المملكة العربية السعودية فى مواجهة الاعتداءات الإرهابية التى تقوم بها جماعة الحوثي، ودعمها الكامل لكل الإجراءات السعودية الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها.

وشددت على أن "أى اعتداء على السعودية هو استهداف للأمتين العربية والإسلامية"، مؤكدة استنكارها الشديد لهذه الاعتداءات الإرهابية.