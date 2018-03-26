الذهب ينخفض مع انحسار المخاوف بشأن حرب تجارية







رويترز

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع والذى بلغته فى وقت سابق من الجلسة، بفعل عمليات بيع لجنى الأرباح مع انحسار المخاوف بشأن حرب تجارية أمريكية صينية عقب تقارير بشأن مفاوضات بين اثنين من أكبر الاقتصادات فى العالم.

انخفض الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1346.01 دولار للأوقية (الأونصة)، وفى وقت سابق من الجلسة ارتفعت أسعار الذهب إلى 1350.76 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ 19 فبراير.

وتراجع الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل 0.3 % إلى 1346.3 دولار للأوقية.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة والصين بدأتا سرا التفاوض لتحسين دخول الشركات الأمريكية إلى الأسواق الصينية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها أن الولايات المتحدة طلبت من الصين فى خطاب الأسبوع الماضى أن تخفض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأمريكية، وأن تشترى المزيد من أشباه الموصلات الأمريكية وأن تسمح بحضور أكبر للشركات الأمريكية فى القطاع المالى الصيني.

وخفف نبأ المحادثات الأمريكية الصينية المخاوف بشأن حرب تجارية ودفع الأسهم العالمية للارتفاع مع صعود العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وينظر إلى الذهب على أنه مخزن للقيمة خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة فى المعاملات الفورية 0.2 % إلى 16.55 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين 0.3 % إلى 949.80 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.1 % إلى 976 دولارا للأوقية.