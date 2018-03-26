video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 مارس 2018 12:59 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الذهب ينخفض مع انحسار المخاوف بشأن حرب تجارية

الإثنين، 26 مارس 2018 12:25 م
الذهب ينخفض مع انحسار المخاوف بشأن حرب تجارية الذهب - أرشيفية





رويترز
إضافة تعليق

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع والذى بلغته فى وقت سابق من الجلسة، بفعل عمليات بيع لجنى الأرباح مع انحسار المخاوف بشأن حرب تجارية أمريكية صينية عقب تقارير بشأن مفاوضات بين اثنين من أكبر الاقتصادات فى العالم.

انخفض الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1346.01 دولار للأوقية (الأونصة)، وفى وقت سابق من الجلسة ارتفعت أسعار الذهب إلى 1350.76 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ 19 فبراير.

وتراجع الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل 0.3 % إلى 1346.3 دولار للأوقية.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة والصين بدأتا سرا التفاوض لتحسين دخول الشركات الأمريكية إلى الأسواق الصينية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها أن الولايات المتحدة طلبت من الصين فى خطاب الأسبوع الماضى أن تخفض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأمريكية، وأن تشترى المزيد من أشباه الموصلات الأمريكية وأن تسمح بحضور أكبر للشركات الأمريكية فى القطاع المالى الصيني.

وخفف نبأ المحادثات الأمريكية الصينية المخاوف بشأن حرب تجارية ودفع الأسهم العالمية للارتفاع مع صعود العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وينظر إلى الذهب على أنه مخزن للقيمة خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة فى المعاملات الفورية 0.2 % إلى 16.55 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين 0.3 % إلى 949.80 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.1 % إلى 976 دولارا للأوقية.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تقليل المصنعية للتغلب على الحرب التجارية الأمريكية.. تجار الذهب يخفضون مصنعية الأعيرة لمواجهة الركود.. المعادن النفيسة: نقلل المكاسب لتحريك السوق.. رفيق عباسى: استهلاكنا تراجع من 300 طن فى التسعينيات لـ25 حاليا

صعود الذهب على أثر تراجع الدولار مع ترقب السوق لسعر الفائدة الأمريكية

اخبار الاقتصاد

اسعار الذهب

الفضة

امريكا

الصين

اخبار الذهب




لا تفوتك
فيديو ..رئيس الوزراء: "مفيش أى حاجة هتخوف المصريين لا عمليات إرهابية ولا غيره"

فيديو ..رئيس الوزراء: "مفيش أى حاجة هتخوف المصريين لا عمليات إرهابية ولا غيره"

صور.. البابا تواضروس: الامتناع عن دعم الوطن "خطيئة" وأثق فى المصريين

صور.. البابا تواضروس: الامتناع عن دعم الوطن "خطيئة" وأثق فى المصريين

الرهان على الستات.. مشاركة السيدات بالانتخابات على رادار "القومى للمرأة".. لو واجهتك مشكلة خلال التصويت اتصلى بالخط الساخن 15115.. والمجلس يدفع بـ 300 متابع لتذليل العقبات.. مايا مرسى: أبهروا العالم من جديد

الرهان على الستات.. مشاركة السيدات بالانتخابات على رادار "القومى للمرأة".. لو واجهتك مشكلة خلال التصويت اتصلى بالخط الساخن 15115.. والمجلس يدفع بـ 300 متابع لتذليل العقبات.. مايا مرسى: أبهروا العالم من جديد

صور.. عمال مصر يصنعون المستحيل.. "اليوم السابع" يلتقى العاملين بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية.. خلية نحل فى سباق مع الزمن لإنجاز الأعمال.. العاملين:"حاسين بالفخر.. وكلنا هننزل انتخابات الرئاسة بلجنة المغتربين"

صور.. عمال مصر يصنعون المستحيل.. "اليوم السابع" يلتقى العاملين بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية.. خلية نحل فى سباق مع الزمن لإنجاز الأعمال.. العاملين:"حاسين بالفخر.. وكلنا هننزل انتخابات الرئاسة بلجنة المغتربين"

إيه علامات الجمال عند المرأة وإزاى تحافظى عليها مهما كبرتى

إيه علامات الجمال عند المرأة وإزاى تحافظى عليها مهما كبرتى

مران أخير للفراعنة اليوم فى لاتس جراند قبل مباراة اليونان

مران أخير للفراعنة اليوم فى لاتس جراند قبل مباراة اليونان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة