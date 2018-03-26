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الداخلية تنفذ 40 ألف حكم قضائى وتضبط 409 قضية تموينية

الإثنين، 26 مارس 2018 02:50 م
الداخلية تنفذ 40 ألف حكم قضائى وتضبط 409 قضية تموينية استنفار أمنى-ارشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة، في ضبط "56 قضية مخدرات، 7 مُتهَمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، كما تم ضبط 34 سجين ومتهم ومراقب هاربين ، 263 دراجة نارية مخالفة، 4 سيارات مبلغ بسرقتهم ، 2 قضية إتجار فى الألعاب النارية، تنفيذ 40338 حكم قضائى.

وعلى جانب أخر، تمكنت شرطة التموين من ضبط 20 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز ، و144قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و28  قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و50 قضية فى مجال الغش التجارى.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 409 قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، ووضبط 21  قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و16 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، وقضيتين فى مجال السلع مجهولة المصدر.

 

 


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