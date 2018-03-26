الداخلية تضبط 9 كيلو حشيش و3 قطع سلاح فى حملات أمنية

مواد مخدرة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية فى ضبط (32) قضية "اتجار وتعاطى فى المواد المخدرة، خلال 24 ساعة، وبلغ عدد المتهمين فيها 49 متهما.
وعثر بحوزة المتهمين على 9,081 كيلو جرام حشيش، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 465 جراما، وكمية من نبات الفودو المخدر وزنت "واحد كيلو"، و550 قرص اكستاسى المخدر، و178,924 ألف قرص مخدر مختلف الأنواع، و3 قطع سلاح نارى، و26 طلقة نارية وفارغة مختلفة الأعيرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجار تكثيف الجهود واستمرار الحملات للقضاء على كافة صور الخروج عن القانون.
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