الحماية المدنية بالإسكندريه تمشط اللجان الإنتخابية بالكلاب البوليسية







الإسكندرية – أسماء على بدر

قامت الحماية المدنية بالإسكندرية بتمشيط اللجان الانتخابية با ستخدام الكلاب البوليسية وتعقيم كافة اللجان لتأمين الناخبين فى العملية الانتخابية وذلك منذ الصباح الباكر ويتم تكرارها كل ساعة بجميع اللجان وذلك من خلال وحدة مكافحة المتفجرات المتواجدة فى محيط اللجان.

كما قام العميد فؤاد الغنيمى، مدير الحماية المدنية بالإسكندرية بتفقد لجنة مدرسة رشدى الثانوية بنات للتأكد من طفايات الحريق ووسائل الحماية المدنية باللجان .

يذكر أن، عدد الناخبين فى محافظة الإسكندرية، يبلغ 3 ملايين و834 ألفا و698 مواطنا، يصوتون فى 681 لجنة فرعية، تشرف عليها 18 لجنة عامة، و407 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية، 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا، يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية، تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.