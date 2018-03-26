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الحكومة اليمنية: إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية على السعودية رفض لعملية السلام

الإثنين، 26 مارس 2018 11:09 ص
الحكومة اليمنية: إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية على السعودية رفض لعملية السلام إطلاق صواريخ - أرشيفية





صنعاء (أ ش أ)
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اعتبرت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين، تكرار إطلاق الحوثيين للصواريخ الباليستية ضد المملكة العربية السعودية رفضا صريحا للسلام.

وذكرت الحكومة اليمنية - فى بيان أوردته قناة "العربية الحدث"  أن تكرار ميليشيات الحوثى لإطلاق الصواريخ على السعودية بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممى الجديد مارتن جريفيث إلى صنعاء، يعتبر مؤشرا لمضيها فى الإصرار على نهجها العدوانى.

واعتبر البيان الحادث رفضا صريحا للسلام، وتحديا سافرا للمجتمع الدولى وقراراته الملزمة، مشيرا إلى أن توقيت إطلاق الصواريخ ومداها يشير إلى تورط إيران المخطط والممول للميليشيات الإرهابية.

ولفتت الحكومة إلى أن طهران أرادت من خلال هذا الاستهداف الجديد للسعودية، تخفيف الضغوط والتحركات القائمة ضدها من المجتمع الدولي، معربة عن إدانتها واستنكارها لهذا العمل الإجرامى والإرهابى.

وطالبت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولى والأمم المتحدة والمجتمع الدولى بموقف حازم فى وجه المخطط الإيرانى التوسعى فى المنطقة.

وكان المملكة العربية السعودية قد أعلنت، أمس، اعتراض 7 صواريخ باليستية أطلقت من داخل اليمن باتجاه المملكة.

 


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