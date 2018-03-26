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الجامعة العربية تدين إطلاق الحوثيين لصواريخ باليستية جديدة على السعودية

الإثنين، 26 مارس 2018 01:45 م
الجامعة العربية تدين إطلاق الحوثيين لصواريخ باليستية جديدة على السعودية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية





كتب مصطفى عنبر
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أدان الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم أمين عام جامعة الدول العربية، قيام ميليشيات الحوثى الانقلابية بإطلاق عدة صورايخ باليستية إيرانية الصنع مساء أمس الأحد، على عدة مناطق فى المملكة العربية السعودية، من بينها العاصمة الرياض.

وأشار المتحدث الرسمى، إلى أن إطلاق هذه الصواريخ يؤكد من جديد استمرار نهج هذه الميليشيات الانقلابية ومن يدعمها، فى السعى لزعزعة أمن واستقرار المملكة، وفى استهداف مواقع مدنية بما يمكن أن يؤدى إلى وقوع خسائر فادحة فى صفوف المدنيين الأبرياء، وبما يؤدى أيضا إلى توسيع دائرة النزاع المسلح القائم فى اليمن منذ عدة سنوات لتشمل الجوار الإقليمى.

وأضاف عفيفي أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تمثل انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2231 الخاص بتطوير البرنامج الإيرانى للصواريخ الباليستية، ورقم 2216 الخاص بوقف تزويد الميليشيات التى تعمل خارج نطاق الشرعية فى اليمن بالأسلحة، مجددا الإشارة إلى القرار الهام الصادر فى هذا الشأن عن اجتماع المجلس الوزارى لجامعة الدول العربية فى دورته غير العادية فى 19 نوفمبر 2017.


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