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التعاون الإسلامى تدين إطلاق ميليشيات الحوثى صواريخ باليستية تجاه السعودية

الإثنين، 26 مارس 2018 11:34 ص
التعاون الإسلامى تدين إطلاق ميليشيات الحوثى صواريخ باليستية تجاه السعودية منظمة التعاون الإسلامى





الرياض (أ ش أ)
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أعربت منظمة التعاون الإسلامى عن إدانتها الشديدة لإطلاق مليشيات الحوثى صواريخ باليستية باتجاه عدة مدن فى المملكة العربية السعودية.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - فى بيان - أن هذا النهج العدائى والإجرامى لميليشيات الحوثى والاستمرار فى إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة إنما يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار فى السعودية والمنطقة وتنفيذاً لمخططات تآمرية ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

وجدد العثيمين دعم المنظمة وتضامنها التام مع السعودية قيادة وحكومة وشعبا فى كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومواجهة قوى الظلام والإرهاب، مشيدا بيقظة قوات الدفاع الجوى السعودى فى اعتراض الصواريخ وتدميرها قبل سقوطها على المناطق المدنية الآهلة بالسكان.

وأعرب العثيمين عن تعازيه لذوى الفقيد الذى استشهد جراء تساقط بعض أجزاء الصاروخ الذى تم تدميره، داعياً للمصابين بالشفاء العاجل.

 


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