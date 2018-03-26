التحالف العربى يعقد مؤتمرا لكشف دعم إيران للحوثيين بالصواريخ البالستية







كتبت إسراء أحمد فؤاد

تعقد قيادة تحالف دعم الشرعية فى اليمن، مؤتمرا صحفيا فى السابعة من مساء اليوم الاثنين بتوقيت الرياض، لكشف النقاب عن أدلة تورط النظام الإيرانى فى دعم وتهريب الصورايخ البالستية والأسلحة لميليشيات الحوثيين، وتهديدها للأمن الإقليمى والدولى وسعيها لنشر الفوضى.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، تستعرض قيادة التحالف خلال المؤتمر، خريطة الصواريخ البالستية الإيرانية المهربة لميليشيات الحوثيين، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية.

كان الدفاع الجوى السعودى قد اعترض ودمر 7 صواريخ بالستية أُُطلقت باتجاه السعودية، أمس الأحد، وأكد العقيد ركن تركى المالكى، المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، رصد قوات الدفاع الجوى للتحالف إطلاق 7 صواريخ من الأراضى اليمنية باتجاه السعودية.

وأوضح "المالكى"، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن ثلاثة من الصواريخ كانت باتجاه مدينة الرياض، واثنين باتجاه جازان، وواحد باتجاه خميس مشيط، وواحد باتجاه نجران، مشيرا إلى أنه تم إطلاقها بعشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وأنه تم اعتراض كل الصواريخ وتدميرها من قبل قوات الدفاع الجوى السعودى، ما أدى لتناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية، وتسبب بحسب المعلومات الأولية فى استشهاد مقيم من الجالية المصرية، إضافة لأضرار مادية للأعيان المدنية، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل من قبل الجهات المختصة لاحقا.

وقال المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، إن "هذا العمل العدائى والعشوائى من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، يثبت استمرار تورط إيران فى دعم ميليشيات الحوثيين المسلحة بقدرات نوعية، فى تحدّ واضح وصريح لخرق القرار الأممى 2216 والقرار 2231، بهدف تهديد أمن المملكة والأمن الإقليمى والدولى".

وأشار العقيد ركن تركى المالكى، إلى أن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان مخالفة صارخة للقانون الدولى الإنسانى، مشددا على أن ما تقوم به ميليشيات الحوثيين يعد تطورا خطيرا فى حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفها من الدول الراعية للإرهاب، مثل نظام إيران.