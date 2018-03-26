البرلمان العربى يدين إطلاق صواريخ بالستيه باتجاه السعودية

البرلمان العربى يدين إطلاق صواريخ بالستيه باتجاه السعوديةالإثنين، 26 مارس 2018 11:17 ص
رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق
أدان رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى، اليوم الاثنين، بشدة إطلاق ميليشيا الحوثى الانقلابية صواريخ باليستية باتجاه السعودية فى انتهاك صارخ للقانون الدولى وتحد صريح للقرارات الأممية وتهديد للأمن الإقليمى والدولى.
وطالب السلمى فى تصريح له اليوم الاثنين، بوقف الدعم الإيرانى لميليشيا الحوثى التى تستهدف المملكة والأراضى المقدسة بصواريخ باليستية إيرانية.
إضافة تعليق
الرهان على الستات.. مشاركة السيدات بالانتخابات على رادار "القومى للمرأة".. لو واجهتك مشكلة خلال التصويت اتصلى بالخط الساخن 15115.. والمجلس يدفع بـ 300 متابع لتذليل العقبات.. مايا مرسى: أبهروا العالم من جديد
صور.. عمال مصر يصنعون المستحيل.. "اليوم السابع" يلتقى العاملين بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية.. خلية نحل فى سباق مع الزمن لإنجاز الأعمال.. العاملين:"حاسين بالفخر.. وكلنا هننزل انتخابات الرئاسة بلجنة المغتربين"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة