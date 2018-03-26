البرلمان العربى يدين إطلاق صواريخ بالستيه باتجاه السعودية







كتب مصطفى عنبر

أدان رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى، اليوم الاثنين، بشدة إطلاق ميليشيا الحوثى الانقلابية صواريخ باليستية باتجاه السعودية فى انتهاك صارخ للقانون الدولى وتحد صريح للقرارات الأممية وتهديد للأمن الإقليمى والدولى.

وطالب السلمى فى تصريح له اليوم الاثنين، بوقف الدعم الإيرانى لميليشيا الحوثى التى تستهدف المملكة والأراضى المقدسة بصواريخ باليستية إيرانية.