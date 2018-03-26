البرلمان الأردنى: سجونكم تعج بالمعتقلين من الأطفال وآخرهم عهد التميمى

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ندد رئيس مجلس النواب الأردنى المهندس عاطف الطراونة، بممارسات الاحتلال الإسرائيلى إزاء الأطفال والنساء فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وقال الطراونة - بحسب بيان الاثنين - فى معرض رده على ادعاءات الوفد البرلمانى الإسرائيلى المشارك فى أعمال الدورة 138 للاتحاد البرلمانى الدولى المنعقدة فى جنيف، إن هذه الممارسات لن تجلب السلام للمنطقة.

وزعم أحد أعضاء الوفد البرلمانى الإسرائيلى بأنهم محبون للسلام ويستغربون الهجمة الدولية عليهم، وأن الأطفال الفلسطينيين يقتلون المدنيين الإسرائيليين ويهاجمونهم.

واستهجن الطراونة هذا الزعم، بقوله إن سجونكم تعج بالمعتقلين من الأطفال، وآخر أفعالكم كان اعتقال الفتاة عهد التميمي، ولو أن لجنة من البرلمان الدولى ذهبت للأراضى الفلسطينية لوجدت آلاف الأطفال الفلسطينيين معتقلين.

وأكد الطراونة قائلاً إننا محبون للسلام، والسلام يؤكد الشرعية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، ولن نتنازل عن ذلك، كما أن السلام لا يعترف بالقدس عاصمة لكم، وإنما هو قرار أحادى اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية، والذى لاقى اعتراضًا ورفضًا عالميًا واسعًا، مذكرًا بأننا لن ننسى حق الفلسطينيين فى القدس.