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البحرين تدين التصرف القطرى اللامسئول وتتقدم بشكوى لمنظمة الطيران الدولى

الإثنين، 26 مارس 2018 10:50 م
البحرين تدين التصرف القطرى اللامسئول وتتقدم بشكوى لمنظمة الطيران الدولى نبيل الحمر





كتب هيثم سلامة
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أدان نبيل الحمر، المستشار الإعلامى لملك البحرين، اقتراب مقاتلتين قطريتين ظهر اليوم بصورة خطيرة من آخرى إماراتيين مدنيتين فى المجال الجوى الذى يقع تحت إدارة مملكة البحرين.

وكتب نبيل الحمر، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:"البحرين تدين التصرف القطرى اللامسؤول فى التعرض لسلامة الطيران المدنى وتتقدم بشكوى لدى منظمة الطيران الدولى".

أدانت الهيئة العامة للطيران المدنى الإماراتى، اقتراب مقاتلتين قطريتين ظهر اليوم بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين فى الدولة فى المجال الجوى الذى يقع تحت إدارة مملكة البحرين، ما دفع بقائد إحدى الطائرتين إلى إجراء مناورة لتفادى الاصطدام بالطائرتين المقاتلين القطريتين، وذلك فى إصرار واضح على الاستهتار بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية.

نبيل الحمر
نبيل الحمر

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