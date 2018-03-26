البترول: البدء فى اختبارات ماقبل التشغيل لخطى الإنتاج الأول والثانى من حقل ظهر







كتب أحمد أبو حجر

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سير العمل فى مشروع حقل ظهر فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات العمل والإنتاج البترولى للإسراع بوضعها على خريطة الإنتاج وتحفيز العاملين للاستمرار فى تحقيق معدلات التنفيذ وفقا للبرنامج الزمنى الموضوع، حيث يتم حالياً الإسراع باستكمال أعمال تنمية باقى مراحل إنتاج الحقل الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى نهاية يناير الماضى.

وأكد الملا، فى بيان اليوم، على أهمية الإسراع بتنفيذ المراحل المتبقية بالمشروع ووضعها على الإنتاج وفق الجدول الزمنى المحدد ، مشددا على أن وزارة البترول تولى أهمية كبرى فى التعجيل بتنمية الحقول الجديدة المكتشفة والإسراع بوضعها على الإنتاج لما لها من عائد اقتصادى متميز سواء بالنسبة لتخفيف عبء استيراد الغاز عن كاهل الموازنة العامة للدولة بتوفير بديل محلى يسد جانباً من احتياجات السوق أو بالنسبة للتوسعات فى الصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعى مما يعنى ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلى تدعم الاقتصاد الوطنى وخطط التنمية.

رافق الوزير خلال الجولة وكيل أول الوزارة لشئون الغاز ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف ورئيس إيجاس ونائبه للإنتاج ونائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات ورؤساء شركات إنبى وبتروجت وخدمات البترول البحرية.

وعقب الجولة رأس الوزير اجتماعاً ضم رؤساء شركات بتروبل وإنبى وبتروجت وخدمات البترول البحرية وقيادات العمل بالمشروع، تم خلاله استعراض البرنامج الزمنى للانتهاء من أعمال تنمية الحقل ومايتم من خطوات فعلية لزيادة الإنتاج سواء فى تنفيذ برنامج حفر الآبار أو فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بالأعمال البحرية وكذلك الأعمال بالمحطة البرية لاستقبال ومعالجة الغازات.



وزير البترول خلال تفقده حقل ظهر

من جانبه عرض المهندس عاطف حسن رئيس شركة بترول بلاعيم (بتروبل) سير العمل بالحقل، مشيراً إلى أن أعمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية لخطى الإنتاج الأول والثانى قاربت على الانتهاء، كما تم البدء فى اختبارات ماقبل التشغيل.