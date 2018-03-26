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الاحتلال الإسرائيلى يشن حملة اعتقالات واسعة فى الضفة الغربية والقدس

الإثنين، 26 مارس 2018 10:58 ص
الاحتلال الإسرائيلى يشن حملة اعتقالات واسعة فى الضفة الغربية والقدس شرطة الاحتلال الإسرائيلى





رام الله (أ ش أ)
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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة، فى الضفة الغربية المحتلة، كما توغلت فى قطاع غزة آليات الاحتلال العسكرية بين مدينتى خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

ففى القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، 11 فلسطينيا، بينهم أطفال وأفراد أسرة بكاملها، فى عدة أحياء من مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية "إن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت بلدة (العيسوية) وسط القدس، وداهمت منازل عدد كبير من المواطنين قبل أن تعتقل مواطنا وزوجته ونجليهما، إضافة إلى اعتقال 4 شبان بينهم شقيقان"، أما فى فى بلدة (عناتا) شمال شرق القدس فاعتقلت 3 فلسطينيين بينهم طفل.

وفى الخليل جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من الخليل، وداهمت عدة بلدات ونصبت حواجز عسكرية بالمحافظة، وفى بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم (الدهيشة) جنوب بيت لحم، واعتدت على اثنين آخرين بالضرب، واستولت على تسجيلات لكاميرات مراقبة.

أما فى جنين شمال الضفة، فاعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان، بينهم أسيران محرران، بعد أن داهمت منزلى ذويهما، وفى قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من بلدة كفر قدوم، بعد اقتحام عدد من منازل الفلسطينيين.

وفى قطاع غزة، توغلت آليات الاحتلال العسكرية الإسرائيلية، فى أراضى المواطنين الزراعية على الحدود الشرقية بين مدينتى خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، وشمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع وسط إطلاق نار وأعمال تجريف.

وأفادت مصادر بأن 6 آليات عسكرية إسرائيلية تضم 3 جرافات و3 دبابات انطلقت من موقع (صوفا) العسكرى الواقع على الشريط الحدودى جنوب شرق خان يونس، وتوغلت لمسافة 150 مترا فى أراضى المواطنين الزراعية شرق المدينتين.

 


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