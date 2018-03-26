الإمارات وإيطاليا تبحثان التعاون العسكرى المشترك







أبوظبى (أ ش أ)

التقى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثانى الرميثى اليوم الاثنين، رئيس أركان القوات البحرية الإيطالية الفريق بحرى فالتر جيرارديلى، الذى يزور الإمارات حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء- الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون وتنميتها إلى مستويات أفضل خاصة فيما يتعلق منها بمجال التنسيق العسكرى والتعاون الدفاعى والبحرى وتبادل الخبرات.