الإمارات تدين إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية على الرياض







(أ ف ب)

أدانت الإمارات، اليوم الاثنين، ما وصفته ب "الهجمات الصاروخية الإيرانية الصنع" مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانب السعودية فى مواجهة هذا التصعيد.

وقال بيان صادر عن الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية ان هذا التصعيد "استهدف ترويع المدنيين والإضرار بالبنية التحتية فى المملكة عبر هجمات عشوائية تنم عن مدى التعنت الحوثى الإيرانى وإصرارها على زعزعة أمن المنطقة واستقرارها".

والإمارات عضو رئيسى فى التحالف العسكرى فى اليمن بقيادة المملكة السعودية.

وبعث كل من العاهل البحرينى حمد بن عيسى آل خليفة وامير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقيات الى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، اعربا فيها عن استنكارهما لاطلاق الصواريخ البالستية.