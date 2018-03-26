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الأنبا باخوم يترأس وفدًا كنسيًا ويتفقد اللجان الانتخابية برفقة المحافظ

الإثنين، 26 مارس 2018 08:07 م
الأنبا باخوم يترأس وفدًا كنسيًا ويتفقد اللجان الانتخابية برفقة المحافظ جانب من الجولة





سوهاج محمود مقبول
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تقدم الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة وفدًا كنسيًا رفيع المستوى للمشاركة فى العملية الانتخابية التى تجرى اليوم بالانتخابات الرئاسية 2018 حيث تفقد نيافته اللجان الموجودة بمدرسة الثانوية العسكرية بمدينة سوهاج ولجان مدرسة باحثة البادية بشارع الجمهورية.

والتقى نيافة الأنبا باخوم خلال جولته التفقدية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج واللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير الأمن واللواء خالد شعيب مساعد وزير الدفاع والمشرف على سوهاج والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة خلال الجولة التفقدية التى نفذها المحافظ والقيادات الأمنية اليوم.

يذكر أن عدد الناخبين فى سوهاج مليونان و860 ألفًا و973 مواطنا ومواطنة، ويبلغ عدد اللجان العامة بسوهاج 18 لجنة، هى: قسم أول سوهاج وتضم 20 لجنة فرعية، وقسم شرطة ثان سوهاج ويضم 17 لجنة فرعية، ومركز شرطة جزيرة شندويل بـ11 لجنة فرعية، ومركز شرطة سوهاج بـ71 لجنة فرعية، وقسم شرطة جرجا بـ20 لجنة فرعية، ومركز شرطة جرجا بـ52 لجنة فرعية، وقسم شرطة طهطا بـ19 لجنة فرعية، ومركز شرطة طهطا بـ56 لجنة فرعية.

 

 

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