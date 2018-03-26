الأسهم الأوروبية ترتفع مع انحسار مخاوف الحرب التجارية

الأسهم الأوروبية ترتفع مع انحسار مخاوف الحرب التجاريةالإثنين، 26 مارس 2018 11:20 ص
الأسهم الأوروبية - أرشيفية
رويترز
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فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف اليوم الاثنين، وسط تفاؤل بأن التحول للحماية التجارية فى السياسة الأمريكية ربما يكون انتقائيا ومؤقتا أكثر مما كان يُخشى من قبل.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.2 % وزاد المؤشر داكس الألمانى الحساس للصادرات 0.3%.
وصعد المؤشر ايبكس الأسبانى 0.2 % نتيجة تجدد التوترات بشأن الأوضاع السياسية فى منطقة كتالونيا.
وبين الأسهم القيادية كان أكبر تحرك لسهم روش الذى زاد 1.2 %،حيث أعلنت الشركة نتائج إيجابية لأحد عقاقيرها، ساعدت الأنباء مؤشر قطاع الصناعات الدوائية الذى صعد 0.6 % متصدرا مكاسب القطاعات.
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