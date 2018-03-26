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ارتفاع عدد ضحايا حريق المركز التجارى بمدينة كيميروفو الروسية لـ48 قتيلا

الإثنين، 26 مارس 2018 07:28 ص
ارتفاع عدد ضحايا حريق المركز التجارى بمدينة كيميروفو الروسية لـ48 قتيلا حريق المركز التجارى





(أ ش أ)
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ارتفعت عدد الضحايا جراء حريق شب فى أحد المراكز التجارية الترفيهية بمدينة كيميروفو الروسية إلى 48 قتيلا وعشرات المصابين.

وفى إحصائية جديدة ،أعلن نائب وزير الحالات الطارئة الروسي، فلادلين أكسينوف، فى تصريحات أوردتها قناة " روسيا اليوم " اليوم الإثنين عن إصابة ما لا يقل عن 45 شخصا بالحريق.

وقال المركز الصحفى لدائرة الطوارئ المحلية فى بيان إن عدد المفقودين فى الحريق، وفق المعلومات الأخيرة، يصل إلى 27 شخصا ، مشيرا إلى أن أكثر من 660 شخصا شاركوا فى إخماد الحريق وإزالة الحطام الناجمة عنه.

وكان الحريق قد شب أمس بالطابق الأعلى من المركز التجارى المكون من أربعة طوابق ، وأسفر - حسب حصيلة أولية - عن مصرع 30 شخصا وإصابة وفقدان العشرات .

 


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